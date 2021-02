Castrovilli: “Sono stato molto discontinuo e devo essere più cattivo sotto porta. L’esplosione di Vlahovic la stavo aspettando”

A Radio Bruno ha parlato il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Queste le sue parole: “I tre punti contro lo Spezia ci hanno liberato la mente e ci ha aiutato ad essere noi stessi. Sono contento della mia prestazione, partire dalla panchina mi ha fatto bene. Quando sono entrato volevo spaccare il mondo. Il gol di Vlahovic è stato molto bello, ha fatto un gesto difficile”.

E poi: “Quest’anno sono stato discontinuo, devo trovare la continuità e la convinzione sotto porta. L’Udinese è una squadra fisica e sarà una partita difficile contro di loro. De Paul mi piace tantissimo. La 10? Ero emozionato. Giocando a calcio non mi sento mai appagato, serve tanta responsabilità. L’esplosione di Vlahovic me l’aspettavo. Sono contentissimo per Eysseric, sapevamo che dovevamo cambiare la partita contro lo Spezia”.