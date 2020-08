Castrovilli: una stagione che dovrà fare rima con “consacrazione”

La stagione 2020/2021 vedrà, a meno di clamorosi colpi di scena, un Gaetano Castrovilli sempre più titolare nello scacchiere tattico di Iachini. Il centrocampista che ha attratto varie big sul mercato sembra essere sempre più destinato ad indossare la maglia numero 10 della Fiorentina ed è chiamato, per la prossima stagione, a dare continuità alla sua crescita sul campo.Tutti i tifosi viola hanno ancora negli occhi la sua bella prima parte di stagione con tanto di gol e grandissime giocate di qualità. Alla ripresa del campionato il suo rendimento non è stato certo paragonabile a quello appena precedente, ma resta di fatto che il suo potenziale è fondamentale per il gioco della squadra gigliata.

Corsa, inserimenti in area, padronanza del gioco lo rendono una pedina fondamentale, che però deve consacrarsi completamente nel prossimo campionato assicurando continuità, diventando determinante in certi frangenti e mostrando così tutta la fiducia della società nei suoi confronti. Dopotutto, come accennato poco fa, c’è pur sempre una maglia con un numero pesante da meritare e che da tanto tempo non ha padrone, e da convincere il Ct Mancini per la chiamata agli Europei in programma il prossimo anno. I motivi per fare più che bene in maglia viola per Castrovilli quest’anno sono tanti e importanti, e dopotutto, come detto, basterebbe soltanto riprendere sulla scia della sua prima metà dello scorso campionato.