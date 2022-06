“Cavani è ancora capace di segnare venti gol in Serie A. Mi domando perché la Fiorentina non lo prenda subito”

Su Twitter il giornalista Tancredi Palmeri ha detto la sua su Edinson Cavani, attaccante svincolato e accostato anche alla Fiorentina. Sintetico ma chiaro il messaggio di Palmeri, che scrive: “Secondo me uno come Cavani è ancora capace di segnare 20 gol a stagione in Serie A. Mi domando perché la Fiorentina non ci si butti a pesce“.

Secondo me uno come Cavani ti mette ancora 20 gol a stagione in Serie A.

Mi domando perché la Fiorentina non vi si butti a pesce — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 2, 2022