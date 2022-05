Cavani non si sbilancia sul dopo Manchester: “Cerco un’opportunità che mi faccia stare bene, non sottovaluto nessun tipo di campionato. In futuro vorrei giocare la Libertadores”

Edinson Cavani, attaccante del Manchester United, che negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Fiorentina, ha parlato a ESPN Brasile del suo futuro. Sentite cosa ha dichiarato “El Matador”:

“Quando maturi, cerchi anche qualcosa che ti faccia stare bene. Io non sottovaluto nessun tipo di calcio, nessun campionato. Il calcio di oggi è molto equilibrato e anche le squadre sudamericane se la possono giocare con quelle europee”.

E ancora: “La mia è una passione per il calcio in generale, non per un campionato nello specifico. Vivo il calcio allo stesso modo ovunque vada. Quando mi capita di vedere la Coppa Libertadores in televisione mi viene la pelle d’oca e da pensare che un giorno non sarebbe male giocarci. Sono certo che proverò le stesse emozioni vissute col Manchester, col Psg o a Napoli“.