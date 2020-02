“Cavani, Ramirez e Nandez, tutti vicinissimi ad arrivare alla Fiorentina. E ora Brian Rodriguez per la Viola”

Un procuratore e un punto di riferimento per la Fiorentina. Questo è Pablo Bentancur che ha portato giocatori a Firenze e altri stava per portarne: “Cavani, Ramirez e Nandez sono miei assistiti, e posso assicurare che tutti i tre per motivi diversi sono stati vicinissimi alla Fiorentina – spiega a La Nazione – Per Cavani era tutto fatto con Corvino, poi non si liberò il posto da extracomunitario”.

Due anni fa Nandez stava per arrivare alla fine l’affare saltò per via di un passaporto arrivato in ritardo.

Ma Bentancur parla anche di giocatori buoni in ottica futura: “Fiorentina, prendi Brian Rodriguez, 19 anni del Los Angeles Fc. Ha già fatto 5 partite e tre gol nella Celeste con Suarez e Cavani e ricorda Ruben Sosa, l’ex attaccante della Lazio”. Il valore del cartellino del calciatore è di 12 milioni di euro.