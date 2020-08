Cavasin: “La Fiorentina, in breve tempo, sarà nelle prime 5/6 posizioni. Eder è un giocatore che ogni allenatore vorrebbe”

L’ex allenatore della Fiorentina, Alberto Cavasin è intervenuto a Radio Bruno parlando della stagione in C2: “Non è mai mancata la passione, in un passaggio triste e fondamentale. Tante persone si sono avvicinate, dopo essersi staccate, grazie anche all’amore per la squadra. Chi passa per Firenze non può avere dentro la Fiorentina. E’ stata una scelta gratificante”.

E su Commisso: “La proprietà è entrata molto bene nel tessuto della società ed è molto propositiva nel programma che ha. Ci sono tutti gli ingredienti perchè nel breve tempo si possa entrare nelle prime 5/6 posizioni. Non per nome o per passato, la Fiorentina ha le carte in regola. La città e la proprietà sono importanti, ti puoi trovare lì. Non è sognare”.

E su Eder: “E’ un ragazzo che ogni allenatore vorrebbe avere. E’ uno professionale, è uno di quelli che fa gruppo e sono sempre disponibili in qualsiasi circostanza. Io l’ho avuto a venti anni.La qualità non l’ha dimenticata. La Fiorentina lo sa benissimo”.