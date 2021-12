C’è anche l’Inter su Dragowski e la Fiorentina guarda in casa Napoli per sostituirlo

Aumentano le voci di mercato che vedono coinvolto Bartlomiej Dragowski. Oltre al Napoli, sul portiere della Fiorentina – in scadenza di contratto nel 2023 – ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter. Secondo quanto riportata da la Repubblica, i nerazzurri sarebbero pronti a fiondarsi sull’estremo difensore polacco in caso non arrivasse André Onana: il portiere dell’Ajax, infatti, piace anche al Barcellona.

L’acquisto di Dragowski sarebbe comunque tutt’altro che banale per l’Inter, dato che la Fiorentina valuta il suo portiere attorno ai diciotto milioni di euro. Se la società gigliata cedesse il polacco, potrebbe virare su Alex Meret del Napoli.