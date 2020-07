C’è ancora la Roma nel futuro di Spalletti? La situazione

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, uno degli obiettivi della Fiorentina per la panchina del futuro è Luciano Spalletti. Il tecnico, ancora sotto contratto per un’altra stagione con l’Inter, sarebbe però tornato nel mirino della Roma, club che ha già allenato per due volte. Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, nei giorni scorsi Franco Baldini avrebbe incontrato il nativo di Certaldo per parlare di un possibile ritorno in giallorosso. Al momento, in realtà, Paulo Fonseca non pare a rischio, ma il braccio destro di Pallotta starebbe comunque vagliando diverse alternative e in cima alla lista c’è proprio Spalletti. La Fiorentina, da parte sua, si limita ad osservare la questione, anche se nelle ultime ore è emerso come il candidato preferito potrebbe essere un altro (LEGGI QUI).

