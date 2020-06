C’è chi attacca la Lazio… ma anche la Fiorentina: “Commisso e Barone non hanno nulla da dire? Sbottano solo dopo una partita con la Juve?”

Tra i tanti che hanno scritto a proposito della partita di ieri sera tra Lazio e Fiorentina, c’è anche chi ci è andato giù particolarmente pesante. Ecco quanto scritto infatti da Marcello Chirico su calciomercato.com, attaccando la Lazio ma in un certo senso anche la Fiorentina: “Silenzio sugli spalti, silenzio su parecchi media. Un trattamento di favore di cui, purtroppo, non gode mai la Juventus, o Rubentus come sui social viene spesso deformato il nome del club bianconero. L’episodio chiave della partita, quello che ha fatto svoltare la gara fin lì gestita alla grande dalla formazione Viola, è stato quello del rigore, ma a corredo ce ne sono stati almeno altri tre altrettanto determinanti e che hanno pesato mica poco sull’economia generale della partita, marchianamente indirizzata in un unico senso. Lo si può dire? Lo si può scrivere? O succede solo con la rubentina Juve? […] Curiosità: dove sono finiti Rocco Commisso e Joe Barone? Why don’t they talk? Don’t they have anything to say? Non lascino solo il povero Pradè! O loro sbottano solo dopo una partita con la Juve? Entrambi hanno già capito come funziona in Italia e, in pratica, si adeguano a certa stampa sportiva, innescata spesso da addetti ai lavori molto preparati in questo senso. Quelli, per intenderci, che da 2 anni la menano col fallo di Pjanic su Rafinha e dello scempio arbitrale di sabato sera magari se ne dimenticheranno già lunedì. È viva la Lazio, evviva il campionato riaperto!”.

