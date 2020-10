C’è mediano e mediano: Amrabat e una posizione sbagliata, in una zona giusta

“Amrabat vuole giocare davanti alla difesa”, così ha replicato ieri Beppe Iachini a chi gli chiedeva del marocchino, apparso non proprio nel formato Verona alle sue prime due uscite. Lo schieramento con le due mezzali di inserimento ha costretto il classe ’96 a districarsi da “regista” o un qualcosa di simile, dato che le sue caratteristiche non sono assolutamente quelle. Chiaro che non abbia interpretato realmente quel ruolo ma semplicemente quella posizione, che di solito spetta a Pulgar. Anche oggi il cileno non ci sarà, almeno dall’inizio, e per un Amrabat che si posizionerà ancora “davanti alla difesa”, nella sua zona di competenza, ci sarà invece una posizione (o un compito tattico) da perfezionare. E’ vero che a Verona il marocchino giocava davanti alla difesa ma con interpretazione diversa del ruolo, ecco perché la zona è quella giusta ma il ruolo ancora no.

