C’è un nuovo allenatore per le giovanili della Fiorentina ed è un ex calciatore di Serie A…

Aria di novità anche per quanto riguarda il settore giovanile della Fiorentina. Questa mattina è venuto al centro sportivo viola Daniele Galloppa, ex centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma (e quindi personaggio conosciuto molto bene da Daniele Pradè), che poi è arrivato in Serie A a vestire le maglie di Siena e Parma.

Galloppa, terminata la carriera di calciatore, si è messo a fare l’allenatore e, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, sarà impegnato nella prossima stagione in una delle squadre giovanili viola, più precisamente l’Under 16.