Ceccarini: “Berardi ancora possibile per la Fiorentina, ma serve una grande offerta. Tutto dipende dalla società viola”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha aggiornato sul proprio profilo Twitter la situazione su Domenico Berardi, obiettivo di mercato della Fiorentina. Questo quanto scritto in un suo tweet:

“Per Berardi in estate la Fiorentina era la soluzione perfetta, la porta resta sempre aperta…anche per gennaio…ma ora dipende tutto dalla società viola. Per convincere il Sassuolo serve una grande offerta”.

La società viola ci riproverà a gennaio dopo i vari tentativi fatti in estate per il giocatore del Sassuolo?