Ceccarini: “Con la permanenza di Kouame la Fiorentina potrebbe aver finito. Frenata per Nikolau, vi spiego il motivo”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle ultime novità in casa Fiorentina durante l’intervento a Radio Toscana.

“Come detto ieri, la Fiorentina e Kouame hanno deciso di andare avanti insieme. C’erano le offerte di Empoli e Brighton, ma alla fine hanno deciso di proseguire insieme per altri sei mesi almeno. Diventa così difficile aprire lo spazio per Bajrami, al di là della cessione di Zurkowski al club toscano”.

Continua così Ceccarini: “Benassi? Ci sono possibilità che possa restare, idem Ranieri. A meno che Nastasic non vada via, la Fiorentina potrebbe restare anche così: per Nikolau lo Spezia vuole il serbo e soldi, una richiesta che ha per il momento bloccato la dirigenza viola. Bianco? Potrebbe arrivare un’offerta last-minute, a quel punto dovrà decidere la società”.