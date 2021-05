Ceccarini: “Juric dovrebbe andare al Torino e in caso contrario l’alternativa non sarebbe la Fiorentina. Tra le parti non vedo grande feeling”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio del futuro della panchina viola: “Penso che Juric andrà al Torino salvo clamorosi colpi di scena. In ogni caso, anche se non ci andasse, ho forti dubbi che possa andare alla Fiorentina. Ad oggi non vedo un gran feeling tra la società viola e l’attuale allenatore del Verona“.

E poi ha aggiunto: “Ho visto che la società ha fatto un comunicato oggi, ma non l’ho letto con attenzione. Pensavo fosse qualcosa che riguardasse l’allenatore, che in questo momento è ciò che mi interessa in ottica Fiorentina“.