Ceccarini: “La Fiorentina sta ripensando a Kessié. Ecco quanto serve per convincere il Milan. Per quanto riguarda Duncan invece…”

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini su La Repubblica ha fatto il punto sul mercato viola: “La Fiorentina sta ripensando anche a Kessié, un giocatore che sarebbe perfetto per l’immediato ma anche per il futuro. Di fronte ad un’offerta importante il Milan potrebbe cederlo. Servono almeno 20 milioni di euro per convincere i rossoneri, ma per la Fiorentina sarebbe un’ottima soluzione, considerate anche le sue caratteristiche. Per ora rimane un pensiero, la volontà della società è di aumentare il livello qualitativo e quindi è una pista da non trascurare. Intanto proseguono i contatti con il Sassuolo per Duncan, che Iachini conosce molto bene. Per ora il club neroverde fa muro, anche perché la situazione di classifica non è delle migliori, ma magari davanti ad una proposta economica di un certo livello potrebbe anche cominciare a vacillare”.