Ceccarini: “Rispetto la scelta della Curva Fiesole di non andare all’Allianz Stadium. Ognuno fa quello che vuole”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha commentato a TMW Radio la scelta della Curva Fiesole di non andare in trasferta per la sfida contro la Juventus: “Rispetto la decisione della Curva Fiesole di non andare all’Allianz Stadium. Capisco l’importanza della partita ma ognuno fa quello che vuole, quindi se i gruppi organizzati hanno deciso di non andare bisogna rispettarlo. Turnover Juventus? Francamente non credo che metta da parte il campionato per privilegiare la Champions. Negli ultimi anni non l’ha mai vinta, avrebbe poco senso”.