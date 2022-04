Ceccarini: “Se la Fiorentina alzasse il livello, non vedo perché Italiano non dovrebbe restare. Futuro di Milenkovic? Vi dico”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, intervenuto a RTV 38, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

“Il fatto che la Fiorentina abbia vinto diverse partite per 1-0 è indicativo del fatto che è migliorata molto la fase difensiva. E non è merito della sola linea a quattro, ma di tutta la squadra. La Fiorentina è una squadra che ha coraggio e non ha timore neanche di affrontare squadre che sulla carta sono più forti di lei”.

Ceccarini si sofferma poi sulla lotta all‘Europa: “La Fiorentina deve fare la corsa sulle romane, senza dimenticare l’Atalanta che non va data fuori dal discorso. Bisogna fare l’ultimo sforzo e dare il massimo, più di questo non si può fare”.

Chiosa finale sul futuro di Italiano: “Se la Fiorentina alza il livello acquistando due-tre giocatori importanti, non vedo alcun problema e il mister sarebbe l’uomo più felice del mondo. Per Milenkovic, invece, dipende dalla sua volontà e dalle offerte che arriveranno: quel che è certo è che verrà ceduto in caso di mancato rinnovo”.