Ceccarini: “Sondaggi per Zaniolo e Vicario, ma le cifre non sono basse. Su Amrabat anche Liverpool e Newcastle, ma lui vuole la Spagna. Castrovilli? Filtra serenità per il rinnovo”

L’esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, è intervenuto a Radio Toscana per fare il punto in casa Fiorentina, fra i nomi di Zaniolo, Berardi e non solo. E ci sono delle novità anche per quanto riguarda il ’10’ della squadra:

“Sono stati fatti dei sondaggi per Vicario e Zaniolo, per il secondo chiedono 35 milioni ma si può ragionare con un prestito con diritto di riscatto. Per Berardi c’erano state alcune chances negli anni passati, ora è più difficile perché il Sassuolo chiede 20 + bonus. Vicario comunque è stato bloccato dall’Inter, con la Juventus pronta a prenderselo in caso di addio di Szczęsny. Ma l’Empoli vuole 25 milioni“.

Su Amrabat: “Atletico Madrid e Barcellona sono ferme con offerte e proposte. Liverpool e Newcastle potrebbero avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni della Fiorentina, ma il ragazzo vuole la Spagna. In queste ore ci sta riflettendo, la scelta è sua”.

Infine: “Non ci sono grandi novità su Castrovilli, anche se i dialoghi sono sereni per il rinnovo. Il suo agente in questi giorni è impegnato con Dzeko in Turchia, ma dal club viola filtra serenità per l’accordo. Gaetano comunque ha già un contratto importante, non è poi lontanissimo dalle cifre che guadagna Milenkovic“.