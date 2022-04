Ceccaroni: “La Fiorentina gioca benissimo. Dovremo giocare da squadra per cercare di annullarli”

Il difensore del Venezia Pietro Ceccaroni, prossimo avversario della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla ripresa degli allenamenti dei lagunari. Queste le sue parole sulla prossima partita contro i viola: “Analizzeremo la Fiorentina in settimana, giocano benissimo, ha un’impronta di gioco precisa con giocatori di qualità sennò non avrebbero vinto a Napoli facendo tre gol. Dobbiamo giocare da squadra per cercare di annullarli. Singolarmente sono più forti ma da squadra dobbiamo cercare di aiutarci”.

E ancora: “La classifica è ancora aperta, siamo lì, ci aspettano partite difficili ma nel calcio le partite bisogna giocarle, la Salernitana con la Roma stava vincendo fino a dieci minuti dalla fine. In diverse partite avrebbe fatto comodo anche il punto, ci avrebbe permesso di vedere le cose in un’altra maniera”.