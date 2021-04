Cecchi: “Al termine della stagione servirà un punto e a capo, via gli scontenti dallo spogliatoio. Vlahovic non mi sembra che si comporti come Chiesa”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi a Radio Bruno ha parlato così di alcuni temi viola: “Anche in dieci a Genova contro i rossoblu, la Fiorentina ha fatto una buona partita, niente di eclatante ma ha fatto ciò che doveva. Al termine della stagione, servirà un punto e a capo, bisogna ripartire da zero con un progetto che scaldi il cuore. Via gli scontenti dallo spogliatoio. Per quanto riguarda Vlahovic, non mi sembra che si comporti come faceva Chiesa. Creiamo l’ambiente giusto per lui qua”.