Cecchi: “Eysseric è un po’ il “coniglio nel cilindro” di Prandelli. Stadio? Parliamo del tema da molti anni…”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno parlando di Stadio e dell’uomo meno atteso della Fiorentina, che però sta stupendo tutti a suon di prestazioni sempre più convincenti:

“Eysseric, nel suo piccolo, appartiene alla categoria ‘coniglio nel cilindro’. Ci ha regalato una grande gioia sportiva. Colpisce il fattore sorpresa. Sullo Stadio invece, alla luce delle parole di Franceschini? Entro in questo argomento in punta di piede, parliamo del tema stadio da molti anni. Lo stadio deve servire per fare lo stadio. Se sarà coperto e sarà raggiungibile facilmente, da tifoso non potrò che essere felice”.