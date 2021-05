Cecchi: “Gattuso appartiene a quel calcio popolare fatto di valori. Si sposa a meraviglia con la città di Firenze”

Il giornalista Stefano Cecchi a Casa Viola, trasmissione in onda su Toscana Tv, ha commentato così l’annunicio del nuovo tecnico gigliato: “Sono felice. Gattuso era la prima scelta della Fiorentina, i viola hanno scelto lui e lui ha scelto la piazza di Firenze. Gattuso appartiene a quel calcio popolare fatto di valori. Non è un figlio di papà, sa che la vita è in salita. Si sposa a meraviglia con la città di Firenze. Si può creare qualcosa di forte, un legame profondo tra la nostra città e l’ex tecnico del Napoli”.