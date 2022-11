Cecchi: “Ikoné è limitato, deve giocare fuori dagli schemi. Dodo resta ancora da cinque e mezzo. Nico? Disperso a Careggi”

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha commentato a Radio Bruno il successo esterno sulla Sampdoria, non mancando di sottolineare alcuni dettagli sui singoli:

“Per me Ikoné è un giocatore che non ha una logica. E’ tecnico, ma resta un potenziale inespresso. Deve avere più libertà nel suo calcio senza regole. Può arrivare anche a segnare più gol in campionato, ma deve esser lasciato libero nel suo calcio anarchico. Il dover seguire gli schemi lo penalizza”.

Poi sugli altri: “Dodò ancora non è il vero giocatore che abbiamo visto contro il Napoli. Deve lavorare di più in fase difensiva: contro la Samp è stato da 5 e mezzo. Continuo comunque a pensare che gli faremo dei grandi applausi“.

Infine una battuta al volo sul “desaparecido” Nico Gonzalez: “E’ stato smarrito nei pressi di Careggi“.