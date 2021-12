Cecchi: “Italiano trasforma l’acqua in vino, magari ci riesce anche con Kokorin. Il mio punto di vista su Commisso e il mercato di gennaio”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per dire la sua sui temi del momento in casa Fiorentina.

Ecco la sua analisi: “All’inizio della stagione a Moena non era possibile pensare di essere al quinto posto, considerato che la rosa è molto simile a quella del 2020-21. Gli acquisti fatti sono stati intelligenti: Nico Gonzalez e Torreira su tutti, ma anche Odriozola che su quella fascia è come un treno. Gli stessi giocatori sono i primi a divertirsi, la dimostrazione è il gol di Biraghi: in passato non lo avrebbe mai fatto”.

Continua così Cecchi: “Il contributo di Italiano è incredibile: sembra che trasformi l’acqua in vino. Con Saponara e Duncan ha fatto un miracolo, chissà se farà il bis anche con Kokorin e Amrabat. Mercato di gennaio? Mi sembra che Commisso abbia preso gusto nel vincere: gli applausi della gente arrivano se ottieni i tre punti, non se fai lo stadio o il centro sportivo. Per questo, qualcosa di buono me l’aspetto”.