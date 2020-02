Cecchi: “La vicenda STADIO è totalmente confusa. Non mi è piaciuto il comportamento di Commisso nei confronti della questione Mercafir”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito alla questione stadio della Fiorentina: “Sono sincero, mi sto smarrendo. Sta diventando una fiera dell’est, non ci si capisce più nulla. Mi risultava che fino a qualche mese fa Commisso non fosse minimamente interessato all’opzione Campi, data l’assenza di infrastrutture. Il Comune ha fatto i salti mortali per presentare il bando per l’area Mercafir, e ora il presidente dice che non va bene perché costa troppo. E questo secondo me è una cosa grave, perché i costi della Mercafir erano noti fin dall’inizio. Commisso parla di fast, fast, fast, ma ad oggi se si chiedono i tempi nessuno sa rispondere. Comunque su tutta questa vicenda noto una sorta di improvvisazione, una mancanza di un progetto, e non mi piace nemmeno il fatto che tutto ciò che succede venga reso pubblico. Prendiamo per buono il fatto che ci sia una persona che ha voglia di investire, ma per il resto è tutto molto buio”.