Cecchi: “L’assist di Lecce dimostra che Cabral ha ancora qualcosa da raccontare. Il brasiliano merita fiducia contro l’Inter”

Lo storico giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ritorna sul pareggio di Lecce della Fiorentina a Radio Bruno commentando anche l’imminente partita con l’Inter: “Pronosticare la Fiorentina è impresa azzardata. Lo scorso anno ci racconta di batoste e poi risurrezioni inaspettate. Dopo il primo tempo inguardabile di Lecce spero che la Fiorentina possa continuare sulla scia della reazione della ripresa contro l’Inter. Mi porto dietro anche il trend secondo cui la Fiorentina con le grandi squadre di solito gioca meglio e spero che vada così”.

Prosegue Cecchi: “Cabral non è entrato male a Lecce, anzi. L’assist ci dice che la sua avventura a Firenze non è finita, ha ancora qualcosa da raccontare. Io gli darei una maglia da titolare con l‘Inter. Kouame è stato il migliore in campo anche in Puglia e non penso che da esterno sia penalizzato. Ikonè non ne azzecca più una, Saponara è statico, io darei fiducia al brasiliano al centro dell’attacco, mi è parso di vedere una fiammella accesa”.