Cecchi: “Manca la cattiveria sotto porta. E ieri serviva il favore di Saturno, un po’ di fattore C”

Il giornalista Stefano Cecchi ha detto la sua su Fiorentina-Juventus 1-1. Ecco le sue parole, sulle pagine de La Nazione: “Cos’è mancato per ottenere il bottino intero? Forse un po’ più di cattiveria là davanti, forse un vero e proprio centravanti, forse la maturità per concretizzare quanto creato. O forse ciò che è mancato sta nel fotogramma del rigore, nel balzellare beffardo del pallone che, dopo aver colpito il palo interno, non è voluto entrare”.

E aggiunge: “Alla Fiorentina è mancato soprattutto il favore di Saturno, quel fattore C che nel calcio, come nella vita, determina trionfi e declini. Punto, comunque, da salutare con un applauso”.