Cecchi: “Ok Gonzalez, ma a volte esagera nel buttarsi. Per me Cabral è il titolare, la Fiorentina deve dargli fiducia come fatto con Vlahovic”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato di Fiorentina durante l’intervento a Radio Bruno Toscana. “Quella di ieri è stata una bella vittoria, l’Empoli ha tirato in porta soltanto due volta per colpa delle disattenzioni della difesa della Fiorentina”.

Prosegue così Cecchi: “Gonzalez? Non lo hanno preso mai, l’argentino è il calciatore che si conquista più punizioni di tutti nella rosa viola. Non ho dubbi, in futuro può arrivare tranquillamente in doppia cifra di gol: ce l’ha nelle corde. Una critica però devo fargliela: alcune volte esagera nel buttarsi e infatti gli arbitri hanno iniziato a non fischiargli tutto”.

Chiosa finale su Arthur Cabral: “Per me è il titolare, la Fiorentina lo ha acquistato e deve dargli fiducia. Se Prandelli non avesse fatto giocare Vlahovic in modo continuativo, non sarebbe mai esploso”.