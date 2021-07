Cecchi: “Vlahovic è l’opposto di Chiesa, può arrivare ai livelli di Batistuta. Una frase di Barone su Antognoni mi ha fatto male”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi del momento in casa Fiorentina: “Vlahovic lo vedo felice, è l’opposto del Chiesa della passata stagione. Al serbo sembra importante poco della trattativa per il rinnovo: è totalmente focalizzato sul campo. Non va paragonato a Batistuta, ma mi pare che abbia la stessa pasta dell’argentino. È un leader naturale, può arrivare ai livelli di Batigol”.

Cecchi si sofferma poi sul divorzio tra la Fiorentina e Antognoni: “Quelli della mia generazione hanno un’ammaccatura nel cuore. Mi ha fatto male la frase di Barone su Giancarlo: ‘se ama la Fiorentina sarebbe rimasto’. Mi chiedo come si faccia a dire una cosa del genere. La società avrà avuto le sue ragioni, ma Antognoni è la storia e la bellezza della Fiorentina e sarebbe dovuto restare”.