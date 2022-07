Cedere non vuol dire regalare

Ci sono giocatori che la Fiorentina, non convocandoli per il ritiro di Moena, ha evidentemente messo sul mercato. Su tutti possiamo fare i nomi di Pulgar e di Dragowski.

Cederli resta però un fattore un po’ complicato, perché per i viola venderli non significa regalarli.

Tutte le proposte arrivate finora per questi due calciatori sono state ritenute troppo basse dai dirigenti gigliati, che li considerano comunque come giocatori di un certo valore. La ricerca di una soluzione per entrambi, specialmente per il cileno che libererebbe un posto per inserire un extracomunitario, va avanti.