“Cento di questi assist”. Callejon attraverso la rinascita personale può trainare la Fiorentina

“Cento di questi assist“. Apre così Il Corriere dello Sport – Stadio sull’avvicinamento di Callejon alla partita contro il Genoa. Obiettivo cifra tonda, con lo spagnolo fermo a quota 99 in carriera. Uno step per mostrare a Firenze il vero volto di Josè, il Callejon ammirato a Napoli, padrone incontrastato della corsia di destra. Quello che in maglia viola non si è ancora visto, fra partite fuori posizione, una condizione fisica latitante e pure il Covid che ne ha rallentato l’ascesa con la maglia della Fiorentina. Risultato positivo ad inizio novembre, a cavallo dell’avvicendamento in panchina tra Prandelli e Iachini. Il suo apporto sarebbe fondamentale per tutto il gruppo, in un momento di grave difficoltà psicologica e in classifica.

Per lo spagnolo soltanto 190′ in serie A sin qui: zero gol e zero assist. L’unico lampo la rete realizzata in Coppa Italia col Padova, il 28 ottobre. Anche di passaggi decisivi per ora neanche l’ombra, contro il Genoa ha un’ottima occasione. Contro i liguri è già stato decisivo servendo un pallone-gol ad Albiol nel marzo del 2018 e qualche stagione prima, nel novembre 2014, lui stesso ha fatto male ai rossoblù con una rete che aveva sbloccato quella gara poi vinta per 2-1 proprio dai partenopei. Complessivamente, in dodici apparizioni col Grifone, Callejon non ha mai perso.

Tante motivazioni dunque per l’andaluso, dal centesimo assist al primo gol in questo campionato, visto che l’ultima rete l’ha segnata lo scorso 5 luglio contro la Roma. Adesso tocca ai giocatori di maggior peso e esperienza sterzare verso una nuova rotta, con la voglia di emergere come singoli, ma soprattutto come squadra, e Callejon è uno di questi.