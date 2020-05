Cessioni e plusvalenze: I numeri del mercato estivo della Fiorentina

Nel bilancio della Fiorentina, che in parte vi abbiamo già illustrato, c’è anche una parte dedicata alle cessioni fatte nel mercato estivo del 2019. Sono diversi i giocatori che hanno lasciato Firenze, a cominciare da Vitor Hugo. Il difensore mancino è tornato in Brasile, al Palmeiras, per cinque milioni e 500mila euro, soldi che la società carioca verserà nelle casse del club viola. Un milione e mezzo entro la fine di questa stagione, due e mezzo entro la fine della prossima e, infine, un milione e mezzo entro la fine della stagione 2021/22. Quella di Vitor Hugo è stata la cessione migliore a livello economico dell’ultimo anno, al netto degli addii (prestiti con obbligo di riscatto) di Veretout e Simeone che però verranno conteggiati nel prossimi bilancio.

Dalla cessione di Norgaard al Brentford, invece, la Fiorentina incasserà in tutto tre milioni e 500mila euro: anche in questo caso, come per Vitor Hugo, i soldi non arriveranno in un’unica tranche. 2.333.333 dovranno essere versati dalla società inglese entro la fine di questa stagione, mentre il rimanente entro il tramonto della prossima. Dalla cessione di Veretout, per il momento, la Fiorentina ha incassato solo un milione di euro: del trasferimento del francese torneremo a parlarne tra qualche riga. 800mila euro, invece, arrivano dal prestito biennale di Alban Lafont al Nantes: nelle casse del club viola, inoltre, sono entrati anche 500mila euro dall’Inter come premio per Borja Valero.

Un capitolo a parte lo meritano le plusvalenze, la specialità della casa dell’ex direttore sportivo viola Pantaleo Corvino. Sono ben quattro quelle fatte dalla Fiorentina nello scorso mercato estivo. La più importante è quella relativa alla cessione di Jordan Veretout alla Roma: dall’addio del francese è stata realizzata una plusvalenza di poco inferiore agli undici milioni di euro. 648mila euro arrivano, invece, dalla cessione di Giovanni Simeone al Cagliari, mentre altri 430mila sono frutto della partenza di Norgaard direzione Inghilterra e 315mila dal ritorno di Vitor Hugo in Brasile. Quattro plusvalenze che hanno portato nelle casse della Fiorentina poco più di 12 milioni di euro.

LEGGI ANCHE:

Viaggio nel bilancio della Fiorentina: Amrabat batte tutti i record di spesa del club. Le ultime operazioni di Corvino incidono per 15 milioni con un bel ‘regalo’ all’Empoli

Viaggio nel bilancio della Fiorentina: Commisso come la Mapei, ecco quanto vale la sponsorizzazione della Fiorentina. Perdite e stipendi in salita, il finanziamento della controllata come ai tempi dei Della Valle

Se il tifoso piange, il bilancio sorride: cosa lega Hagi, Ilicic, Mancini e Joaquin? I soldi nelle casse della Fiorentina