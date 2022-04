Champions League 2021/2022: chi è la squadra favorita quest’anno?

Aprile è il mese in cui, per gli appassionati di calcio, si entra nel vivo della stagione. Ci si gioca campionati, Scudetti, retrocessioni e salvezze ma, soprattutto, ci si gioca la Champions League. Quest’anno, come purtroppo siamo abituati da anni, non ci sarà nemmeno un club italiano nei quarti di finale ma la domanda è comunque sempre la stessa: chi vincerà la Champions League? La risposta è difficile, perché è un torneo imprevedibile, deciso dagli episodi e dai singoli stati di forma di ogni individuo in campo. Nonostante questo, però, cercheremo comunque di darvi una risposta, analizzando ogni club della competizione più importante, bella e ambita d’Europa.

I club qualificati ai quarti di finale di Champions League

Sono rimaste in otto squadre, gli otto migliori club europei per quanto riguarda la stagione 2021/2022: Benfica, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Villareal. L’Inghilterra è ben rappresentata da tre club, lo stesso ragionamento vale per la Spagna. Portogallo e Germania, invece, possono vantare un club a testa.

Chi è la favorita per la vittoria finale?

Il tabellone, che comprende anche i possibili accoppiamenti in semifinale, vede un percorso decisamente agevolato per Liverpool e Bayern Monaco. I Reds di Klopp affronteranno infatti il Benfica, mentre i bavaresi si troveranno contro il Villareal che ha eliminato la Juventus con un perentorio 3-0. Se Liverpool e Bayern dovessero passare, come i pronostici prevedono, si incontreranno in semifinale. É molto probabile, quindi, che uno dei due club possa arrivare in finale. Per questo motivo, è doveroso inserirle tra le favorite alla vittoria finale.

Noi ci sentiamo di dire il Liverpool più che il Bayern Monaco. La squadra di Nagelsmann resta tra le più forti in Europa, ma quella di Klopp ha dimostrato in questa stagione di temere pochissimi avversari. Il Bayern Monaco, al contrario, è stato protagonista di alcune cadute in Bundesliga, come la recente sconfitta contro il Bochum per 4-2, e ci sembra più fragile dal punto di vista mentale, anche se i vari Lewandowski, Müller – e chi più ne ha più ne metta – rimangono dei campioni da non sottovalutare.

L’altra parte del tabellone, invece, mette insieme quattro club davvero prestigiosi: Manchester City, Chelsea, Atletico e Real Madrid. Tutte squadre possibilmente attrezzate per la vittoria finale ma ce n’è soprattutto una che sembra invincibile ed è il City di Guardiola.

I Citizens sono al comando della Premier League praticamente dall’inizio della stagione, anche se adesso c’è proprio il Liverpool ad insidiare il titolo per la squadra di Manchester. In ogni caso, la compagine di Guardiola ha mostrato maturità, sicurezza nei mezzi (spettacolari e di assoluto livello) di cui dispone. E’ forse la squadra più forte del torneo e, nonostante gli accoppiamenti tosti, ci aspettiamo possa arrivare in finale come l’anno scorso. Ma questa volta, a differenza della passata finale di Champions League contro il Chelsea, il City arriverebbe con molta più consapevolezza e sicurezza in se stessa.