Champions League, sorteggiati i quarti: Chelsea-Real il big match, urna abbordabile per Bayern e Liverpool

Sono terminati da pochi minuti i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. Dopo l’eliminazione della Juventus per mano del Villarreal, non ci sono più squadre italiane in gioco.

L’urna di Nyon ha decretato i seguenti quarti di finale: Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Atletico Madrid, Villarreal-Bayern Monaco e Benfica–Liverpool.

Sorteggiato anche il tabellone: in semifinale la vincente di Chelsea-Real affronterà la vincente di City-Atletico, mentre dall’altra parte si affronteranno chi passerà il turno tra Villarreal-Bayern e Benfica-Liverpool.