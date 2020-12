Che disastro il Torino: l’Udinese vince e fa un favore alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18 andava in scena il terzo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A: allo stadio grande Torino si affrontavano i granata di Marco Giampaolo e l’Udinese di Luca Gotti. Dopo un’intensa e ruvida partita al novantesimo il risultato finale è sorprendente: sono gli ospiti a imporsi con il risultato di 2-3.

Bianconeri che passano in vantaggio già nel primo tempo: al 24′ Deloufeu serve in aria Pussetto, l’argentino non si fa ipnotizzare e batte Sirigu. Nella ripresa i padroni di casa fanno subito 3 sostituzioni ma i risultati stentano ad arrivare, anzi è proprio l’Udinese a portarsi sul doppio vantaggio grazie ad una perla di De Paul al 54′. Alla mezzora però il toro torna in partita: in due minuti, al 66′ e al 67′, Belotti e Bonazzoli pareggiano momentaneamente la sfida. La gioia dei granata dura veramente poco però. Al 69′ il neo entrato Nestorovski buca nuovamente Sirigu e regala i 3 punti all’Udinese.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 26, Sassuolo 22, Inter 21, Juventus, Napoli 20, Roma 18, Lazio 17, Verona 16, Atalanta 14, Udinese 13, Bologna, Cagliari 12, Sampdoria, Benevento 11, Spezia, Parma 10, Fiorentina 9, Torino, Genoa 6, Crotone 5.