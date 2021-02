Arrivato alla Fiorentina come sostituto di Federico Chiesa, José Maria Callejon si è presto rivelato una vera e propria delusione. Vuoi per l’età che avanza e vuoi per quel 3-5-2 che non esalta le sue caratteristiche, l’impatto della spagnolo non è stato all’altezza delle aspettative.

Dieci partite in campionato, di cui sei dal primo minuto: l’unica perla, oltre alla gioia per il gol in Coppa Italia contro il Padova, rimane l’assist per il gol vittoria di Vlahovic contro il Cagliari. Per il resto Callejon è solo un lontano ricordo del giocatore ammirato per tante stagione con la maglia del Napoli.

Nelle ultime tre partite non è mai entrato in campo, a dimostrazione che nelle gerarchie di Prandelli occupa l’ultimo posto. Con l’arrivo di Kokorin, poi, gli spazi sono destinati a ridursi ancora di più. E tutto lascia presagire che a fine stagione le strade dello spagnolo e della Fiorentina si separeranno. Senza particolari rimpianti da ambo le parti.