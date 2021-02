Chi aiuta Vlahovic? Il serbo lotta per non soffrire la solitudine, nello stadio dove stava per esplodere

E ora che manca Ribery chi la dà una mano a Vlahovic? La situazione offensiva sembra come sempre quasi al dramma quando manca il francese perché, di fatto, di vere alternative a lui in rosa non ce ne sono. Nemmeno tra coloro che sono arrivati dal mercato, dato che “Kokorin ha qualche problemino”, come ha ricordato Prandelli e comunque avrà bisogno di ancora qualche settimana. E’ una situazione simile al pre Inter, come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, e lì Vlahovic fu a dir poco isolato perché Eysseric diventò centrocampista aggiunto, senza mai sostenere l’azione offensiva. E la musica non cambiò neanche con Kouame, anche perché la partita al momento del suo ingresso (era appena il 46′) era praticamente finita. E allora servirà uno sforzo globale di squadra per accompagnare Dusan Vlahovic, che un anno fa di questi tempi segnò una doppietta nel 5-1 con cui la Fiorentina espugnò Marassi: sembrava sul punto di esplodere, poi però il Covid rallentò il processo, ripreso solo faticosamente in questa stagione.

