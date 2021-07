Chi si rivede: Benassi riscopre il lavoro in gruppo e dopo un anno può mettere da parte tutti i suoi incubi

L’ultima partita ufficiale giocata da Marco Benassi resta ancora incredibilmente quella in cui si fece male, giocando con la Fiorentina: era inizio luglio 2020 e la squadra viola vinse 2-1 a Parma. Per il centrocampista modenese ci fu una brutta lesione al polpaccio a compromettere l’impiego per un mesetto circa: era in panchina infatti per l’ultima di Serie A con la Spal. Il prestito al Verona non ha però risolto i suoi problemi, anzi: con Juric, Benassi non ha mai giocato sempre per colpa di quel polpaccio e di altre noie fisiche che gli hanno tolto un anno. L’ex granata nel frattempo è rientrato a Firenze, ora finalmente guarito, ed ha ricominciato ad allenarsi con i compagni, un qualcosa che ha fatto di rado negli ultimi mesi e che potrebbero anche rilanciarlo in ottica viola.