La Fiorentina cerca il successore di Dragowski: difficoltà per Carnesecchi, in pole position c’è Vicario

Come vi abbiamo raccontato (LEGGI QUI), la Fiorentina ha deciso di ascoltare le offerte in arrivo dalla Premier League per Bartlomiej Dragowski. Il portiere polacco, in scadenza di contratto nel 2023, a fine stagione dirà presumibilmente addio a Firenze e alla maglia viola.

Per sostituirlo, come si legge sul Corriere Fiorentino sono diverse le opzioni valutate dalla dirigenza della Fiorentina. In pole position, viste le difficoltà per arrivare a Marco Carnesecchi (in prestito alla Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta e ambito da molti club), ci sarebbe Guglielmo Vicario. L’estremo difensore classe ’96 è in forza all’Empoli, che può riscattarlo dal Cagliari al termine della stagione.