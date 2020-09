Chiarugi: “Se la Fiorentina restasse questa, ci divertiremo. Chiesa? Ho rivisto il Federico degli inizi”

Luciano Chiarugi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “A Milano la Viola ha giocato una grande partita contro una squadra – l’Inter – che può fare grandi cose in questa stagione. La Fiorentina – sono sincero – mi ha fatto veramente una bellissima impressione. Se la rosa di Iachini rimanesse questa, sono sicuro che ci farebbe divertire. Poi naturalmente, se al posto dei giovani attaccanti in rosa avessimo un bomber da 15-16 gol, gli altri dovrebbero stare attenti a questa Fiorentina. Chiesa? Io l’ho visto tranquillo, sereno e voglioso. Mi è parso di vedere il Federico degli inizi, con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia. Dallo scatto che ha fatto sul gol del 3-2 si capisce di che pasta è fatto un calciatore”.

5 1 vote Article Rating