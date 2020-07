Chiesa, la Juventus è pronta. Le contropartite che i bianconeri vogliono mettere sul tavolo, ma a Commisso interessano?

Su Tuttosport di oggi, grande attenzione viene rivolta a Federico Chiesa. Atmosfera tesa dietro all’attaccante della Fiorentina al quale è interessato la Juventus. Sul quotidiano sportivo leggiamo che i bianconeri hanno pronte alcune contropartite tecniche per cercare di chiudere questa operazione coi viola: Romero, Rugani, Pellegrini e Perin.

Ma a Commisso interessa ottenere qualche giocatore in cambio? In questo senso il numero uno viola ha fatto capire, nel caso di eventuale cessione di questo giocatore, di gradire solo soldi. E tanti. All’Inter per esempio la Fiorentina fece recapitare il messaggio che la valutazione dello stesso Chiesa era di 80 milioni di euro. Le ultime prestazioni del prodotto del settore giovanile viola non sono certo state all’altezza della situazione, ma crediamo che le condizioni non siano variate più di tanto in questo periodo.