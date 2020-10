Chiesa: “Ringrazio la Fiorentina, i tifosi, Della Valle e Commisso. Le offese a mio fratello? Non erano tifosi viola”

Giornata di presentazione alla Juventus per Federico Chiesa. L’ex giocatore della Fiorentina ha parlato così in conferenza stampa: “Ci tenevo a ringraziare pubblicamente la Fiorentina e la città di Firenze per questi 14 anni trascorsi insieme che mi hanno fatto crescere come uomo e come persona. Ringrazio anche il presidente Della Valle e il presidente Commisso. E anche i tifosi della Fiorentina, che mi hanno supportato nel bene e nel male. Riguardo alle offese ricevute da mio fratello, non sono persone che tifano Fiorentina né guardano il calcio in generale, ma sono persone che usano i social per offendere. Penso che non centrino niente con la Fiorentina e i suoi tifosi”.

