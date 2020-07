Chiffi e Mazzoleni fermati dal designatore. Alla Fiorentina un arbitro con una tradizione favorevole e con un match col Bologna già diretto

Dopo lo scempio avvenuto in Roma-Fiorentina, l’arbitro Chiffi, ma anche il VAR Mazzoleni, sono stati ‘fermati’ dal designatore. Non figurano in nessuna gara in programma in questa giornata infrasettimanale di A.

La partita tra Fiorentina e Bologna in programma domani al Franchi sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Sono sette i precedenti con i viola: 3 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta (Fiorentina-Roma 2-4 stagione 2017/18). Ha già diretto uno scontro tra i gigliati e i rossoblu: 0-0 al Dall’Ara nello scorso campionato.

Quest’anno è la prima volta che trova la Fiorentina, l’ultimo suo incrocio coi gigliati è del 20 gennaio 2019, il match interno con la Sampdoria finito 3-3.