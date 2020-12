Cincotta: “La Fiorentina deve sempre andare in campo per vincere. Soddisfatto dell’atteggiamento£

L’allenatore della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta è intervenuto parlando del pareggio contro lo Slavia Praga: “Sono tanto soddisfatto dall’atteggiamento della squadra ma anche dell’ambiente. Dovevamo prendere le misure, la forza dei contrasti e la veemenza dell’avversario è molto più spiccata che in Italia. Dopo pochi minuti le ragazze sono entrate subito nella mentalità”.

E sulla squadra avversaria: “La fisicità te la fa sentire subito, devi farti trovare pronto e le ragazze si sono fatte sentire. Questo è lo spirito che si deve avere sempre, nel calcio si sbaglia ma devi reagire e non ti devi disunire. Tutto l’ambiente ha spinto verso la stessa direzione. La Fiorentina deve sempre andare in campo per vincere”