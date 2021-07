Cinque acquisti e un rinnovo: sta nascendo la Fiorentina di Italiano

Il passaggio da giugno a luglio e l’arrivo di Vincenzo Italiano ha smosso la situazione interna alla Fiorentina, che pochi giorni fa aveva già chiuso l’acquisto di Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, i piani per il mercato sono già chiari: un paio di difensori esterni, un centrale, il regista, un altro attaccante e il rinnovo di Vlahovic.

Salutati ufficialmente Ribery, Borja Valero e Caceres, la Fiorentina può concentrarsi sul mercato in entrata. In caso di addio di Lirola, per il quale la società chiede 12-13 milioni di euro, in pole position ci sarebbe il nome di Zappacosta. Per la fascia sinistra piace Fares, in uscita dalla Lazio: si tratta di un profilo che gli uomini mercato viola stanno valutando.