Cinquina viola, ma con un enorme brivido dopo 30 secondi. Si rivedono Gonzalez e Biraghi al gol. I momenti chiave di Fiorentina-Hearts. VIDEO

La Fiorentina si conferma in campo europeo, battendo l’Heart of Midlothian per 5-1. La squadra di Italiano si prende un enorme rischio dopo appena 27 secondi, quando Humphrys prende in pieno il palo. Tolto il brivido iniziale, per la Viola è tutto facile: la Viola cala il poker nel primo tempo, ci pensano Jovic, Biraghi, Nico Gonzalez e Barak, alla sua seconda rete in Conference League.

Poche emozioni nei secondi 45 minuti di gara: da segnalare la rete degli scozzesi, da parte di Humphrys, e la doppietta del numero 22 viola, che realizza il rigore del definitivo 5-1 al 79° minuto.

Di seguito, gli highlights di Fiorentina-Hearts, ripresi da Sky Sport: