Cinquini: “Prandelli? Penso che sia successo qualcosa prima del match di Benevento. Non mi tornano certe situazioni e quando un tecnico vince un match come quello…”

A Lady Radio, l’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha analizzato così la situazione del club gigliato: “Non mi tornano certe situazioni. E mi rifaccio all’intervista di Prandelli dopo il match a Benevento. Dichiararsi stanco, con quella faccia dopo una vittoria, fa pensare. Forse è successo qualcosa prima della partita. La Fiorentina contro il Milan ha giocato bene, poi con la sosta ha rassegnato le dimissioni dicendo che non reggeva lo stress. Quando un tecnico vince 4-1 fuori casa in un match delicato, non dovrebbe avere quella faccia nel post partita. Penso sia successo qualcosa prima o durante quella partita. Kokorin? E’ venuto in Italia con grande entusiasmo ma ha subito un contraccolpo dovuto all’ambientamento. Penso che difficilmente il ragazzo abbia capito tutto ciò che gli veniva chiesto”.