Cinquini: “Serve un cambio di mentalità da parte di tutti, società compresa. La rosa è da metà classifica, altro che settimo monte ingaggi”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini per parlare della difficile situazione in casa viola. Queste le sue parole: “La squadra si deve assumere le proprie responsabilità, perché i giocatori devono onorare la maglia viola. Serve un cambio di mentalità, da parte di tutti: società giocatori e staff. Il valore della rosa è da metà classifica, non c’entra niente il settimo monte ingaggi. La perdita di Chiesa è stata molto pensate dal punto di vista tecnico ed era l’unico che poteva creare situazioni pericolose. I giorni di riposo possono servire per allentare il clima di tensione”.

0 0 vote Article Rating