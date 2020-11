Colomba: “Prandelli ha la possibilità di tornare ad alti livelli, la Fiorentina è perfetta per lui”

Questo pomeriggio l’ormai ex allenatore Franco Colomba è intervenuto ai microfoni di radio Sportiva dove ha avuto la possibilità di commentare il ritorno, l’ennesimo in casa viola, di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. queste le sue parole: “Cesare ha scritto alcuni degli ultimi capitoli dell’importante storia vincente della Fiorentina, il suo è un ritorno che a Firenze trova quasi tutti d’accordo. Personalmente credo che lui consideri questo incarico un’ulteriore chance per ripartire, quello che lui sta cercando è l’apertura di un nuovo ciclo. Come allenatore ha la maturità e la giusta esperienza per gestire agevolmente un periodo difficile come quello dei viola, immagino ci sia la voglia di entrambe le parti di aprire una nuova pagina. E’ un tecnico valido al timone di una squadra con enormi qualità, sicuramente arriveranno risultati positivi in futuro”.

0 0 vote Article Rating