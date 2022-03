Colonnese: “L’Inter è ad un bivio e la Fiorentina dovrà approfittarne. Tra gli esterni Ikoné è quello che può crescere di più”

L’ex giocatore Francesco Colonnese ha parlato di Fiorentina nel corso dell’intervento a Lady Radio. “Contro le big la Viola ha fatto delle ottime partite, pur non riuscendo a fare sempre punti. L’Inter è una squadra in difficoltà e ad un bivio: se vuole recuperare in classifica, non può più sbagliare. In campionato la Fiorentina dovrà lottare per l’Europa con la Roma, che è ancora in Europa a differenza della Lazio. L’Atalanta, invece, la ritengo superiore in quanto a rosa”.

Continua così Colonnese: “Igor e Milenkovic si completano a vicenda, negli anni il brasiliano è cresciuto molto mentre l’ex Partizan adesso gioca nel suo ruolo ideale. Anche Quarta è forte, ma ad oggi gli altri due mi sembrano superiori. Ikoné? Può migliorare sotto porta, probabilmente gli manca un po’ di cattiveria. Tra tutti gli esterni in rosa, però, lo ritengo quello che può crescere di più”.